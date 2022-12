Dirk van Duijvenbode: ‘Mensen zeggen weleens dat ik moet hakken bij mijn opkomst, ik ben toch geen clown?’

WK darts | Programma, uitslagen en speelsche­ma: vandaag Martijn Kleermaker en Michael van Gerwen

In het Alexandra Palace in Londen is het WK darts in volle gang. Van de twaalf Nederlanders liggen er inmiddels drie uit het toernooi (Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld en Geert Nentjes). Raymond van Barneveld, Jimmy Hendriks, Martijn Kleermaker, Danny Jansen en Danny van Trijp wonnen hun eerste partij wel. De finale is op 3 januari 2023. Bekijk hier alle uitslagen, het volledige speelschema en de informatie over het prijzengeld.

