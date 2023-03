Dirk van Duijvenbode na vliegende start 2023: ‘Geen Premier League? Dan ben je te saai of niet goed genoeg’

Met samenvattingen Alle Nederlan­ders uitgescha­keld bij The Masters: ook Michael van Gerwen verliest in kwartfina­les

Alle Nederlandse zijn uitgeschakeld in de kwartfinales van The Masters. Michael van Gerwen ging in de laatste partij van de middagsessie onderuit tegen de Engelsman Rob Cross: 7-10. Eerder op de dag verloren ook Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode bij de laatste acht in Milton Keynes.