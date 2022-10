Dirk van Duijvenbode zet debutant aan de kant en staat in tweede ronde EK Darts

met samenvattingen Michael van Gerwen worstelt zich naar kwartfina­les, onvrede over publiek in Amsterdam

Michael van Gerwen heeft de kwartfinales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam bereikt. Na een prima start raakte de Brabantse nummer drie van de wereld even de weg kwijt, maar uiteindelijk werd Damon Heta met 6-4 aan de kant gezet. Het publiek was vanavond behoorlijk aanwezig en daar waren niet alle spelers blij mee.

