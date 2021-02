Dit moet Raymond van Barneveld nog doen om als dartsprof terug te keren

Roemloos was zijn afscheid op de eerste ronde van het WK, maar na meer dan een jaar zonder wedstrijden staat Raymond van Barneveld voor een terugkeer in het profmetier. De voormalige postbode uit Den Haag was afgelopen week in de voorronde van Q School één van de meest stabiele spelers, maar moet vanaf vandaag opnieuw aan de bak in het Duitse Niedernhausen om daadwerkelijk een van de Tourkaarten 29 te pakken.

Zondag tot en met woensdag is voor 128 ambitieuze darters de finalefase van Q School, in Duitsland en Engeland. Met elke dag een nieuw toernooi. De 8 dagwinnaars krijgen direct een Tourkaart, de overige 21 zijn te verdienen op basis van de ranglijst die dartsbond PDC deze week bijhoudt. Ze maken aan het eind de balans op. Hij kan dus zijn dat Barney zijn toegangsbewijs tot de grotere toernooien vandaag al terug heeft, maar dan moet hij dagwinnaar worden.

Achterafzaaltjes

Tijdens de finalefase is het voor Van Barneveld vooral zaak constant te presteren, iets wat hem tijdens de voorronde goed afging. Al voor de laatste dag was hij zeker van de finaleronde. Woensdag was hij al eens dagwinnaar en geregeld had de oud-wereldkampioen in zijn partijen in achterafzaaltjes de hoogste gemiddelden, vaak boven de honderd met drie pijlen.