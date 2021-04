Dit zijn de uitslagen in Premier League: titelverdediger Durrant zakt volledig door het ijs

De wedstrijden worden verdeeld over meerdaagse blokken, waarin enkele speelronden op rij worden afgewerkt. Na het eerste blok heeft Michael van Gerwen zes punten achter zijn naam staan. Daarmee staat hij na vijf partijen op een vierde plek in het klassement. De Vlijmenaar beleefde vorig jaar een teleurstellende campagne en werd al vóór de finaleronde geëlimineerd. Een zeldzaamheid voor Van Gerwen, die de Premier League al vijfmaal won.

Van Gerwen begon de Premier League-editie van 2021 op paasmaandag met een gelijkspel tegen de Belg Dimitri van den Bergh. Vervolgens won hij een dag later van Peter Wright, waarna op woensdag een indrukwekkende zege op Rob Cross volgde. In de vierde speelronde incasseerde hij tegen James Wade echter zijn eerste nederlaag . De week werd door Van Gerwen afgesloten met een gelijkspel tegen Nathan Aspinall.

Titelverdediger Glen Durrant kende een dramatische start. De 50-jarige Brit veroverde in 2020 verrassend de titel door in de finale Nathan Aspinall te verslaan. Maar tot op heden heeft hij in Milton Keynes niets in te brengen. In de eerste vijf partijen ging Durrant kansloos onderuit. Het tweede blok van de Premier League wordt van maandag 19 tot en met donderdag 22 april afgewerkt. Na de negende speelronde vallen de nummers 9 en 10 van de ranglijst af. De kans is groot dat Durrant als titelverdediger tot die afvallers gaat behoren.