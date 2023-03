Drie Nederlandse darters betrokken bij auto-ongeluk op weg naar UK Open

Met video Michael van Gerwen haalt na winst in koud Exeter opnieuw uit naar PDC: ‘Ze hebben wéér verzaakt’

Michael van Gerwen heeft voor de tweede keer op rij een Premier League-avond gewonnen. Nu was het raak in Exeter, waar hij Jonny Clayton in de finale versloeg (6-3). Maar Mighty Mike uitte zich kritisch tegenover de PDC vanwege de kou. ,,Het is hier ieder jaar hetzelfde.”