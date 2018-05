Dutch Darts Masters krijgt met Van Gerwen gedroomde winnaar

Geblesseer­de Cross moet afzeggen voor Dutch Masters

11 mei Een week voor zijn duel met Michael van Gerwen in de halve finales van de Premier League Darts kampt Rob Cross met fysieke problemen. De Engelse darter heeft al een tijdje last van pijn in de borst. Onderzoek door een arts in Aberdeen wees uit dat die pijn wordt veroorzaakt door kapot kraakbeen.