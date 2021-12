Eerste grote verrassing WK: Ratajski na tweede ronde ronde al naar huis

Gerwyn Price wint Grand Slam of Darts voor de derde keer

Gerwyn Price heeft de Grand Slam of Darts op zijn naam geschreven. Net als in 2019 versloeg de nummer één van de wereld in de finale de Schot Peter Wright: 16-8. Het is de derde keer dat Price het majortoernooi wint (2018, 2019, 2021).

21 november