Eerste ronde van het WK darts saai? Let dan maar goed op deze spelers

Vanavond gaat in dartstempel Alexandra Palace het WK darts 2022 van start. Hoewel we de eerste dagen van het dartskampioenschap vooral wedstrijden tussen mindere goden krijgen voorgeschoteld die het later opnemen tegen de geplaatste spelers, is het wel de moeite meer dan waard om voor deze vijf spelers de televisie aan te zetten.

Razendsnelle Ricky Evans

Als je denkt dat Vincent van der Voort de snelste dartsspeler van het circuit is, dan heb je het goed mis. Ricky Evans - die niet voor niets de bijnaam Rapid Ricky Evans heeft - gooit zijn drie pijlen zó snel naar het bord, dat het soms wel bijna een loopwedstrijd lijkt. Tik zijn naam maar in de zoekmachine in en je komt beelden tegen dat Evans het zelfs flikt om binnen drie seconden zijn pijlen allemaal in de triple twintig te nestelen. Vanavond komt Evans al in actie tegen laagvlieger Nitan Kumar uit India. Dat potje kan niet alleen wat tijd betreft snel klaar zijn, ook qua uitslag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vorig jaar werd Evans in de derde ronde uitgeschakeld door Michael van Gerwen. Een jaar eerder baarde de 31-jarige Engelsman opzien door niet alleen een wedstrijd vanaf 170 uit te gooien (zie onder), maar ook door het podium te beklimmen onder de klanken van Baby Shark. Normaliter doet hij dat met de muziek van de Village People, het overbekende YMCA.

Queen of the Palace, Fallon Sherrock

Natuurlijk zijn alle ogen dit toernooi weer gericht op Fallon Sherrock. Bij de loting twee weken geleden hoopte geen enkele ongeplaatste speler dat de naam van Sherrock uit de koker zou rollen, want de 27-jarige speelster heeft inmiddels een aardige naam opgebouwd in Alexandra Palace en ver daarbuiten.

Lees ook:

• Hun bijnamen, ranking en aantal WK-deelnames: dit zijn de Nederlandse darttroeven

The Queen of the Palace, een bijnaam die ze in 2019 verdiende nadat ze in de eerste ronde Ted Evetts en een ronde later Mensur Suljovic wist te verslaan, neemt het zondag op tegen oudgediende Steve Beaton, die voor de 31ste keer meedoet aan het WK. Een haalbare kaart voor Sherrock, waarna - als ze tenminste wint - een ontmoeting met Kim Huybrechts volgt in de tweede ronde. Mocht ze die partij ook weten te winnen, wacht mogelijk niemand minder dan Gerwyn Price.

Volledig scherm Fallon Sherrock wuift naar het publiek. © AP

Sherrock is niet de enige vrouw die aan de oche staat. Ook Lisa Ashton is erbij. Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld Mikuru Shizuki, die in 2019 nog dicht bij een stunt was tegen James Richardson. Ze verloor die partij nipt, waarna Sherrock een jaar later geschiedenis schreef door als eerste vrouw ooit een WK-wedstrijd te winnen. Ashton neemt het woensdagavond op tegen Ron Meulenkamp.

De terugkeer van Barney

Meulenkamp is een van de zes Nederlanders die een eerste rondepartij moet afwerken. Alleen Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort beschikken over een beschermde status en zijn al door naar de tweede ronde. Er is één mogelijkheid dat we in de tweede ronde al een Nederlands duel krijgen, maar dan moet Jermaine Wattimena wel eerst zien te winnen van de Rus Boris Koltsov om zich te verzekeren van een partij tegen Van Duijvenbode.

Volledig scherm © PDC

Maik Kuivenhoven speelt in de eerste ronde tegen de Australiër Ky Smith, Martijn Kleermaker neemt het op tegen de Griek John Michael, Chris Landman gooit tegen Scott Mitchell en Raymond van Barneveld speelt tegen Lourence Ilagan.



Voor Barney wordt het zijn vijftiende WK bij de PDC. Hij won het kampioenschap in 2007 (en kroonde zich vier keer tot wereldkampioen bij de BDO). Voor Barney stond zijn terugkeer altijd in het teken van het bereiken van het WK. Maandag kan hij zijn terugkeer bekronen met een overwinning én partij tegen oud-wereldkampioen Rob Cross.

Cultheld Paul Lim

Wie gooide ooit de allereerste negendarter op televisie? Juist, ja: Paul Lim. The Singapore Slinger is niet stuk te krijgen en is 31 jaar na die perfecte leg nog altijd van de partij op het hoogste dartspodium. In 2018 bereikte hij zelfs nog de tweede ronde waarin Gary Anderson uiteindelijk ruim te sterk (4-1) was voor de dartsveteraan, maar bijna schreef Lim die avond opnieuw geschiedenis. Acht pijlen waren perfect, maar bij de negende ging het mis.



Lim betreedt vrijdagavond voor de 25ste keer het WK-podium. Hij kwalificeerde zich voor het WK door in Singapore het kwalificatietoernooi op zijn naam te schrijven ten koste van Harith Lim. In de eerste ronde treft hij Joe Murnan. In de tweede ronde wacht mogelijk Nathan Aspinall.

Volledig scherm Paul Lim verloor vorig jaar van Dimitri Van den Bergh. © AP

Piepjonge Fabian Schmutzler

Van de oudste WK-deelnemer is het een kleine stap naar een piepjonge debutant. Fabian Schmutzler is nog nat achter de oren, maar maakt op 16-jarige leeftijd al zijn debuut in Ally Pally. De Duitser maakte pas vorige maand zijn debuut bij een PDC-vloertoernooi en verzekerde zich een paar dagen later al van WK-deelname. Hij eindigde als tweede op de ranglijst voor jongere spelers en plaatste zich zodoende voor het grote WK. De jongste deelnemer ooit is hij niet; Mitchell Clegg was weliswaar ook 16 jaar oud toen hij deelnam, maar wel iets jonger.



Schmutzler komt donderdag in actie tegen Ryan Meikle uit Engeland. Een makkelijke loting heeft hij niet, want in de tweede ronde wacht mogelijk al niemand minder dan Peter Wright.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.