EK darts: debutant Kleermaker schakelt titelverdediger Cross uit

Darters leven in bubbel bij herstart: ‘Maar het enige verschil is dat je geen handjes schudt’

9 juli In Milton Keynes is deze week het eerste dartstoernooi in vier maanden tijd. Meteen met 128 deelnemers, maar zonder toeschouwers is er ruimte genoeg om afstand te bewaren. In een van de buitenwereld afgesloten complex sturen pijlen darters de goede kant op.