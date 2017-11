Door Tim Reedijk



Plichtsgetrouw meldde de 50-jarige Van Barneveld zich gisteren bij Arjan van der Giessen (RTL7) na zijn 10-7 nederlaag tegen Cross. De Hagenaar begon nog positief, ‘voelde zich nog best lekker’. Maar even daarna filosofeerde hij alweer openlijk over een afscheid. ,,Ik denk wel eens: wat doe ik hier nog? Misschien moet ik lekker demootjes gaan gooien, net als Phil (Taylor, red.) volgend jaar. Moet je jezelf elke week pijnigen voor dit?”



,,Het was dom om daar over te beginnen", erkende hij vandaag. ,,Ik vraag me wel eens af waarom er na verloren wedstrijden interviews gegeven moeten worden”, aldus Van Barneveld. En ook: ,,Probeer maar eens week in, week uit op je klote te krijgen. Elke keer klim ik een trap op, maar lazer ik er ook weer vanaf. Uitgeschakeld worden bij de laatste zestien, dat is gewoon te vroeg.”



Deze week kreeg de Hagenaar zijn tweede kleinkind. ,,Dan zit ik daar, in Wolverhampton. De hele familie heeft de kleine al gezien, behalve opa”, verzucht hij. Ook de toegenomen concurrentie maakt het steeds zwaarder. ,,Ik doe er alles aan, maar elke week krijg ik weer die klap. Natuurlijk, Cross speelde perfect en is the new kid on the block. Ik wist dat het zwaar zou worden. Maar als je dan tijdens de wedstrijd beseft dat het niet gaat lukken, dat is frustrerend – zeker als je zo slecht tegen je verlies kan als ik. Je wordt er wel eens moedeloos van.”



