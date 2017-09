Emotionele Suljovic wint tweede editie Champions League of Darts

PDC bevestigt: Top dartswereld komt volgend jaar naar Zwolle

28 augustus Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu ook bevestigd: volgend jaar wordt een dartswedstrijd als onderdeel van de European Tour gehouden in Zwolle. De dartsliefhebbers kunnen vast 10 tot en met 13 mei 2018 omcirkelen in hun agenda, want dan is de internationale top te bewonderen in de IJsselhallen.