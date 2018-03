Extra Premier League-avond in Rotterdam

Op de extra avond in Rotterdam komen in actie: Anderson - Cross, Gurney - Wright, Suljovic - Van Gerwen, Van Barneveld - Smith en Whitlock - Price.

,,Het was enorm teleurstellend dat de Premier League vorige week in Exeter moest worden geannuleerd", aldus PDC-voorzitter Barry Hearn. ,,We hebben gekeken naar verschillende opties en het is geweldig dat we een tweede nacht hebben kunnen toevoegen aan Rotterdam.''