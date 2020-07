Gary Anderson na thriller tegen Michael Smith naar finale

In de finale speelt Anderson morgen tegen de Engelsman Glen Durrant of de Belg Dimitri van den Bergh. Zij spelen later vanavond in de andere halve finale tegen elkaar.

Tot de eerste pauze gebeurde er weinig opmerkelijks in de partij tussen Anderson en Smith. Na vijf legs was de stand 3-2 in het voordeel van Anderson. Daarna liep de Schot snel uit naar 8-3, maar de Engelsman Smith toonde veerkracht en kwam helemaal terug tot 9-9.



Verrassend genoeg zakte Smith weer wat terug en daar profiteerde tweevoudig wereldkampioen Anderson van. Hij won vijf legs op rij en was bij 14-9 drie legs verwijderd van de zege. Maar opnieuw rechtte ‘Bullyboy’ de rug en hij trok de stand wéér gelijk: 14-14.



Smith ging na een leg met veel gemiste dubbels vervolgens aan de leiding, maar Anderson brak zijn tegenstander direct terug: 15-15. Het werd ook 16-16, waardoor een 'verlenging’ nodig was om tot een winnaar te komen. Anderson toonde zich daarin de sterkste, om de partij uiteindelijk met 18-16 te winnen.



Vorig jaar won Rob Cross de World Matchplay, één van de grote televisietoernooien van de PDC. De Engelsman werd dit jaar echter al in de eerste ronde uitgeschakeld. Michael van Gerwen (winnaar in 2015 en 2016) verloor in de tweede ronde van Simon Whitlock.