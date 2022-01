Gary Anderson na vermakelijke partij naar halve finale; ook oppermachtige James Wade bij laatste vier

Gary Anderson kroonde zich in 2015 en 2016 tot wereldkampioen en liet vorig jaar de kans na om zijn aantal WK-titels op drie te brengen. In de finale was Gerwyn Price met 7-3 te sterk. The Flying Scotsman kan zich nu opmaken voor zijn sportieve revanche. Na James Wade werd Anderson de tweede die zich verzekerde van een plek in de halve finales in Londen.