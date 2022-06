Geen finale voor Van Duijvenbode en Noppert: ‘In zo'n wedstrijd mis je Van Gerwen’

Australië stunt met titelDirk van Duijvenbode en Danny Noppert zijn in de halve finale van de World Cup of Darts uitgeschakeld door Wales. Gerwyn Price en Jonny Clayton bleken een maatje te groot voor het Nederlandse duo. Na de twee solopartijen was het gedaan in Frankfurt. In de finale ging Wales later op de avond verrassend onderuit tegen stuntploeg Australië, dat met Simon Whitlock en Damon Heta met 3-1 won van Gerwyn Price en Jonny Clayton.

Nederland keek bij de finale toe, na een nederlaag tegen Wales in de halve eindstrijd. Noppert begon tegen Price en kreeg zes pijlen om de eerste leg binnen te halen. De Fries slaagde echter niet en kreeg zo meteen een break om zijn oren. Bij een 0-3 achterstand wist Noppert de nummer twee van de wereld diens leg af te snoepen, maar even later was het alsnog klaar: 1-4.

Van Duijvenbode en Clayton speelden een duel van hoog niveau, waarin de Westlander vooral in zijn eerste twee eigen legs indruk maakte. Het bleek echter niet genoeg voor een zege en dus is het einde verhaal voor Nederland op de World Cup of Darts.

,,Ik probeerde het beste eruit te halen, maar dat is me niet gelukt", zei Noppert na afloop bij Viaplay. ,,Je speelt wel tegen spelers van wereldklasse", aldus Van Duijvenbode. ,,Het valt nu gewoon hun kant op. Maar ik vond niet dat wij kansloos waren. Of... Nou ja, ze waren te pakken. Je verliest het op details. In zo'n wedstrijd mis je Michael van Gerwen. Wij dachten vooraf, of ik dacht vooraf, dat Wales wel erg goed was. En Michael zegt dan ‘Wales, wat kunnen die dan?’ En zij gaan zo'n wedstrijd dan ook anders in. Dan weten zij dat er een beuker aan zit te komen.”

In de finale zorgde Australië voor de derde stunt van de dag. Na zeges op België en Engeland (James Wade en Michael Smith), werd ook Wales verslagen. De zege van Simon Whitlock en Damon Heta werd opgedragen aan de vorig jaar plotseling overleden Kyle Anderson. De geliefde Australische darter overleed op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.

Kwartfinales

Nederland begon de dag met een 2-0 zege op Ierland. Noppert was in de eerste partij te sterk voor Daryl Gurney. De Noord-Ier mocht beginnen met gooien en was tot een 2-2-stand aardig op dreef. Vervolgens tekende Noppert na missers van zijn tegenstander echter voor de enige break van de wedstrijd om uiteindelijk met 4-2 te winnen.

Van Duijvenbode had bijzonder veel moeite om zijn dubbels te vinden. Bij een 1-3 tussenstand maakten Noppert en Gurney zich al op voor een koppelpartij, maar de Westlander bleek op tijd wakker. Eerst hield hij zijn eigen leg, vervolgens gooide hij 153 uit. Een vreugde-explosie volgde en niet veel later ook de zege in de wedstrijd.

Volledig scherm Danny Noppert (l) en Dirk van Duijvenbode. © PDC

Noppert en Van Duijvenbode waren na de zege duidelijk onder de indruk van de ontknoping in de partij van de Westlander. ,,Die 153 die je uitgooit, dat is gewoon een speciaal moment Dirk, dan ben je echt wel...", aldus Noppert bij Viaplay, voor hij werd onderbroken door zijn kompaan. ,,Goed gerekend”, vond die. ,,In die eerste wedstrijd was Gurney iets beter dan Danny, maar die mist en Danny ramt eroverheen. Ik was veel beter dan Dolan, ik gooide best prima maar ging te snel gaan voor mijn dubbels. Ik was te zelfverzekerd. Maar toen gaf ik hem een poffertje op zijn neus, een 153-poffertje.”

Wales

Wales had in de tweede kwartfinale geen enkele moeite met het thuisland. Gerwyn Price walste in recordtempo over Martin Schindler heen: 4-0. Gabriel Clemens wist het Jonny Clayton vervolgens iets lastiger te maken, maar boog met 4-2.

Australië

Dimitri Van den Bergh zette België via een 4-2 zege op zijn goede vriend Damon Heta nog op voorsprong, maar uiteindelijk was het Australië dat de halve finale bereikte. Nadat Simon Whitlock met 4-3 te sterk was voor Kim Huybrechts, stond er in de koppelpartij geen maat op de Australiërs: 4-1.

Engeland

James Wade en Michael Smith boekten een overtuigende zege op Schotland. Smits was met 4-0 te sterk voor John Henderson en The Machine zette Peter Wright met 4-1 aan de kant. Zo is Engeland de vierde halve finalist.

Kwartfinales:

Nederland - Noord-Ierland 2-0

Wales - Duitsland 2-0

België - Australië 1-2

Engeland - Schotland 2-0

Halve finales vanaf 19.00 uur:

Wales - Nederland 2-0

Gerwyn Price - Danny Noppert 4-1

Jonny Clayton - Dirk van Duijvenbode 4-2

Australië - Engeland

