Geen positieve coronatests bij PDC Summer Series; darters weer écht tegen elkaar

De darters zijn gestart met het coronaproof evenement in Milton Keynes, dat vijf dagen duurt. De PDC Summer Series wordt gespeeld zonder publiek en de spelers krijgen te maken met strenge maatregelen in verband met het coronavirus. Zo verbleef iedereen in afwachting van de uitslag van de test in quarantaine.

Voor Michael van Gerwen zijn het de eerste wedstrijden sinds maart. Hij sloeg de Home Tour, waarin darters het vanuit huis tegen elkaar opnamen, over.



In totaal kunnen 128 deelnemers van 8 tot en met 12 juli op vijf eendaagse Players Championship-evenementen hun opwachting maken. Per evenement bedraagt het prijzengeld 75.000 pond, omgerekend ruim 83.000 euro. Alle toernooien vinden plaats in de Marshall Arena, waar ook een hotel aanwezig is.