Geen zesde Masters-titel voor Van Gerwen na pijnlijke nederlaag tegen Clayton

Michael van Gerwen heeft zich niet weten de plaatsen voor de kwartfinales van The Masters. De Brabander ging in de lege Marshall Arena in Milton Keynes in Engeland onderuit in een spannende tweederondepartij tegen Jonny Clayton uit Wales: 10-9.

‘Mighty Mike’ liep eigenlijk de hele partij achter de feiten aan, want in no time nam de sterk spelende Clayton een 0-3 voorsprong. In de slotfase kwam de Nederlander nog wel van een 6-9 achterstand terug tot 9-9, maar in de beslissende leg bleek Clayton over de beste zenuwen te beschikken. Hij maakte het karwei via dubbel 8 af. De gemiddeldes ontliepen elkaar uiteindelijk niet veel: 97,04 voor Clayton tegenover 96,56 voor Van Gerwen.

Van Gerwen had in de eerste ronde een bye. Clayton, die de ‘Groene Sloopkogel’ vorig jaar ook al op de Masters uitschakelde, was in de openingsronde te sterk voor de Portugees José de Sousa. In de kwartfinales neemt Clayton het op tegen James Wade.

Geen zesde titel

De nederlaag betekent dat er geen zesde titel komt voor Van Gerwen, die het toernooi van 2015 tot en met 2019 wist te winnen. Vorig jaar was de eindezege een prooi voor Peter Wright. De Schot zit nog in het toernooi en kan zijn titel dit jaar dus prolongeren.



Morgen gaat The Masters verder met de kwartfinales, maar dat zal zonder Nederlandse inbreng zijn. Vrijdag verloor Jeffrey de Zwaan namelijk al in de eerste ronde met 6-5 van Daryl Gurney.