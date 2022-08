Gerwyn Price gooit bijna een 9-darter in beslissende leg

Barney maakt anderhalf jaar na rentree de balans op: 'Dat geniale heb ik nog steeds in me’

Welgeteld een half jaar was hij darter af, toen voelde Raymond van Barneveld dat het inwendige vuurtje nog brandde. Anderhalf jaar na zijn rentree maken we met hem een tussenbalans op. Was het wel verstandig om terug te keren?

5 augustus