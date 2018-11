Gunstige loting Van Gerwen bij Grand Slam of Darts

Hij is door loting in groep A gekoppeld aan Jonny Clayton (nr 17 bij de PDC), Joe Murnan (nr 71 bij de PDC) en Gary Robson (nr 8 bij de BDO). De beste twee per groep gaan door naar de knock-outfase van het toernooi in Wolverhampton, dat een prijzengeld van zo’n 500.000 euro heeft.

In het deelnemersveld van 32 spelers (24 PDC, 8 BD) zitten in totaal drie Nederlanders. Naast Van Gerwen zijn dat Raymond van Barneveld en Wesley Harms. Van Barneveld neemt het in groep B op tegen Michael Smith, Krzysztof Ratajski en Adam Smith-Neale; Harms zit in groep C met James Wade, Keegan Brown en Mark Webster.