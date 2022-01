Het is menens op de Q-School: haalt Jelle Klaasen zijn tourcard terug?

In de top van de dartswereld valt er goed geld te verdienen. Kijk naar Michael van Gerwen, die inmiddels multimiljonair is. Maar de weg daar naartoe is lang. Een belangrijke stap is het veroveren van een zogeheten tourcard, die toegang geeft tot een groot aantal (vrijwel wekelijkse) ProTour-toernooien van profbond PDC. Momenteel wordt er op Q-Schools in Engeland en Duitsland hard gestreden om de begeerde tourcards. Liefst 45 Nederlanders zijn nog in de race.

Wie krijgt een tourcard?

In totaal worden er 128 tourcards verstrekt door de PDC. De verdeling is als volgt:



• De beste 64 spelers van de PDC Order of Merit (wereldranglijst) na het WK. Die ranglijst is gebaseerd op het prijzengeld dat een darter de laatste twee jaar op rankingtoernooien heeft verdiend. (De Premier League Darts telt hier bijvoorbeeld niet bij mee, want dat is een invitatie-evenement).



• Tourcardhouders van de Q-School van een jaar geleden.



• De twee hoogst gekwalificeerde spelers van de PDC Challenge Tour, een serie toernooien voor spelers zonder tourcard (en de twee die pas een jaar via deze weg meedraaien in de Pro Tour).



• De twee hoogst gekwalificeerde spelers van de PDC Development Tour, een serie jeugdtoernooien (en de twee die pas een jaar via deze weg meedraaien in de Pro Tour.



• De overige tourcards worden verdeeld over de twee toernooien die momenteel plaatsvinden, de Q-School-toernooien in het Milton Keynes (Engeland) en Niedernhausen (Duitsland).

Lees ook Danny Noppert trekt zich terug voor Masters vanwege hoogzwangere vrouw

Wat is Q-School?

Die afkorting staat voor Qualifying School. Onderwijs wordt er aan deze school niet gegeven. Het betreft keiharde knock-out-toernooien in de strijd om tourcards. De afgelopen dagen vonden er voorrondes plaats om te komen tot 128 deelnemers in Milton Keynes en 128 in Niedernhausen.

Hoeveel tourcards zijn er te vergeven bij de Q-Schools?

Op de Q-School in Duitsland wordt om 15 tourcards gestreden, op die in Engeland om 17 (vanwege meer deelnemers aan de voorronde).

Hoe win je een tourcard?

Woensdag tot en met zaterdag is er op beide Q-Schools elke dag een toernooi met alle 128 deelnemers. De dagwinnaar krijgt een tourcard. Na vier dagen zijn er dus vier dagwinnaars in Duitsland en vier in Engeland. De resterende 11 (Duitsland) en 15 (Engeland) tourcards worden per Q-Scool verdeeld op basis van het klassement dat is opgemaakt over de vier toernooidagen. Elke overwinning vanaf de ronde van de laatste 64 levert een punt op.

Volledig scherm Fallon Sherrock. © Getty Images

Doen er bekende darters mee?

Jazeker. Op de Engelse Q-School bijvoorbeeld de dames Lisa Ashton en Fallon Sherrock. Maar ook mannen als Robert Thornton, Andy Hamilton, Ritchie Burnett, Darren Webster, Jamie Lewis en John O’Shea. En in Duitsland verschijnt onder meer Jelle Klaasen, die zijn tourcard onlangs kwijtraakte omdat hij na het WK niet meer bij de top-64 van de wereld hoort. Op de eerste dag verloor hij direct in de eerste ronde.

In totaal doen er na de voorronde in Niedernhausen nog altijd 45 Nederlanders een gooi naar een tourcard. Onder hen onder meer ook Chris Landman, die aan het afgelopen WK meedeed, en meervoudig WK-deelnemer Benito van de Pas, die onderuit ging bij de laatste 32 en dus twee potjes won. Vorig jaar wist Raymond van Barneveld via Q-School terug te keren ‘in het circuit’.

Nog bijzonderheden op de Q-School?

Er doen dus gerenommeerde namen mee, maar ook gelukszoekers die hopen op een eenmalige uitschieter. Tijdens de voorrondes was er in Niedernhausen bijvoorbeeld een Zwitser, Marc Inhelder, die een partij won met een driepijlsgemiddelde van 36.12. (Voor de niet-darts-kenners: na een paar uurtjes oefenen komt u daar vermoedelijk ook in de buurt). En om aan te geven hoe matig dat is: 1 leg in die partij werd pas uitgegooid met de 73ste dart. Terwijl het ook in 9 darts kan, maar ook dat gebeurt slechts sporadisch.