Engelse krantenMet vette koppen als Van GerWIN en BULLIED pakten de Engelse kranten vandaag uit met de derde wereldtitel van Michael van Gerwen. Volgende de Daily Star was de finale enigszins teleurstellend, omdat spanning ontbrak. ‘Het publiek in Alexandra Palace werd er stil van’.

The Sun merkt op dat het bij dit toernooi paste dat er twee spelers van onder de 30 jaar in de finale stonden. ‘Want er zijn diverse jonge spelers opgestaan tijdens dit WK.’ Daarmee wordt gedoeld op onder anderen Nathan Aspinall en Luke Humphries, die onverwacht ver kwamen.

De Daily Mail memoreerde nog aan de bierdouche die Van Gerwen vlak voor zijn eerste partij kreeg van een toeschouwer. ‘Maar het was Mighty Mike die als laatste lachte’, merkt de krant op. Het prijzengeld van Van Gerwen bedraagt inmiddels meer dan acht miljoen euro, wordt in het artikel vermeld. ‘En dat is meer dan het dubbele van onze beste tennisser, Kyle Edmund’.

The Times, normaal gesproken terughoudend met dartsverslaggeving, heeft een dag na de finale een meerkolommer ingeruimd voor de ontmoeting tussen Van Gerwen en Smith. ‘Van Gerwen liet niet alles zien waartoe hij in staat is, maar hij bleef koel toen het moest’, is de conclusie in de kwaliteitskrant.