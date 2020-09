Horten en stoten voor Van Gerwen: ‘Elke topsporter heeft weleens een dipje’

Door Max van der Put



Na twee dagen rust wachten Michael van Gerwen morgen tot en met zaterdag de laatste vier speelronden van de Premier League darts. Daarin moet hij proberen zijn plek in de top-4 te behouden, zodat MVG op 22 oktober aan de Final Four mag meedoen van dit prestigieuze evenement. De afgelopen jaren ging ‘Mighty Mike’ op cruise control door de competitie en was hij al snel zeker van plaatsing, maar dit keer is het anders. Met horten en stoten beweegt Van Gerwen zich door de Premier League. In de eerste twaalf speelronden leed hij al vijf nederlagen, ongekend veel voor de al jaren onbetwiste aanvoerder van de wereldranglijst. Hij spreekt zich uit over mogelijke oorzaken daarvan.