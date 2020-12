Houdt Oranje vier-uit-vier in achtste finales WK darts?

VoorbeschouwingNa de zeges van Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort is het vanavond de beurt aan de laatste Nederlander in de derde ronde: Danny Noppert. Daarna komt de grote favoriet, Van Gerwen, al in actie in zijn achtste finale. We kijken uiteraard ook nog naar het programma van vanmiddag.

Dave Chisnall - Danny Noppert (derde ronde)

Danny Noppert speelt vanavond het eerste duel in de avondsessie, die om 19.10 uur begint. Het is voor de Nederlander zijn tweede partij van dit WK. De Fries kon gisteren bij zijn landgenoten afkijken hoe je een duel moet winnen in de derde ronde, dat lukte de 29-jarige zelf nog nooit. Vorig jaar was Kim Huybrechts met 4-2 te sterk in de derde ronde, het jaar ervoor kon Noppert al in de tweede ronde zijn koffers pakken door een 3-0 verliespartij tegen Max Hopp.

De nummer 25 van de Order of Merit stroomde pas in de tweede ronde in en was toen te sterk voor de Zuid-Afrikaan Cameron Carollisen (3-1). Met Dave Chisnall, de nummer 8 van de plaatsingslijst, treft Noppert een sterke tegenstander. Chizzy won vorige ronde van Keegan Brown met 3-1. In 2017 en 2019 strandde Chisnall in de kwartfinale van het WK. De Engelsman won nog nooit een toernooi in de PDC.

Michael van Gerwen - Joe Cullen (vierde ronde)

De afsluiter van de avond is voor Mighty Mike Van Gerwen (21.45 uur). De drievoudig wereldkampioen gooide in zijn duels met Ricky Evans (4-0) en Ryan Murray (3-1) een gemiddelde van 105+ per drie pijlen. Vanavond wacht Joe Cullen (16de) in de vierde ronde. De Engelsman schakelde Wayne Jones (3-0) en Jonny Clayton (4-3) uit. Van Gerwen weet hoe hij van The Rockstar moet winnen, vorige maand deed hij dit al in de Grand Slam (5-3).

Volledig scherm Michael van Gerwen versloeg Ricky Evans in de derde ronde met 4-0. © BSR Agency

Krzysztof Ratajski - Gabriel Clemens (vierde ronde)

De Pool Ratajski en de Duitser Clemens spelen tussen de twee Nederlandse duels in de avondsessie om 20.30 uur. Dit is het enige andere duel van vandaag in de achtste finales. Clement, de German Giant, verbaasde in de vorige ronde vriend en vijand door de regerend wereldkampioen Peter Wright naar huis te sturen (4-3 zege). Ook versloeg hij al landgenoot Nico Kurz (3-1). Met Ratajski (15de) treft Clemens een tegenstander in vorm. The Polish Eagle verloor nog geen set op dit WK. In de twee voorgaande duels tegen Ryan Joyce en Simon Whitlock won hij eenvoudig met 3-0 en 4-0.

Voor de avondsessie worden er vanmiddag eerst nog drie duels afgewerkt in de middagsessie, die om 13.10 uur begint.

James Wade - Stephen Bunting

De Engelsen Wade en Bunting beginnen als eerste in het Ally Pally. Beiden stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. Wade (7de op de Order of Merit) won gemakkelijk van Callan Rydz (3-0), terwijl Bunting (26ste) diep moest gaan om Andy Boulton te verslaan (3-2). Wade bereikte in 2009, 2012 en 2013 de halve finale. De beste prestatie Bunting,The Bullet , is het bereiken van de kwartfinale in 2015.

Daryl Gurney - Chris Dobey

Het tweede duel dat op het programma staat is tussen de Noord-Ier Gurney en de Engelse Dobey. Beide spelers hadden in de eerste ronde een ‘bye’ en speelden daardoor hun eerste wedstrijd pas in de tweede ronde. Allebei hadden ze moeite om de laatste 32 te bereiken. Gurney (11de) versloeg William O’Connor met 3-2, Dobey (22ste) won met diezelfde uitslag van Jeff Smith.

Jason Lowe - Devon Petersen

Het laatste duel van de middagsessie is die tussen Lowe en Petersen. Lowe (80ste) won al twee partijen in het Alexandra Palace. De Brit stuurde Dmitry Gorbunov en topper Michael Smith al naar huis (beiden 3-1), vanmiddag wacht The African Warrior, zoals de Zuid-Afrikaan Petersen wordt genoemd. De nummer 29 van de wereld versloeg in zijn eerste partij Steve Lennon.