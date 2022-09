Jeffrey de Zwaan begint goed aan Hungarian Darts Trophy, gelukje voor Raymond van Barneveld

Van Barneveld zou aanvankelijk tegen Rowby-John Rodriguez gooien, maar hij moest afzeggen wegens familieomstandigheden. Dat houdt in dat Van Barneveld automatisch is geplaatst voor ronde twee van het toernooi, die morgen wordt afgewerkt.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rodriguez is niet de enige darter die zich heeft teruggetrokken. Ook nummer één van de wereld Gerwyn Price komt dit toernooi toch niet in actie. Hij zou morgen in de tweede ronde tegen de Let Madars Razma spelen, maar ook hij heeft afgezegd. De reden dat Price niet meedoet is onbekend.