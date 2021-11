Jeffrey de Zwaan en Jelle Klaasen grijpen naast ticket WK darts

Fans ‘helpen’ populaire darters Van Duijvenbo­de en Van der Voort: ‘De zaal zal behoorlijk tegen Price zijn’

De wereldtoppers binnen het darts zijn dit weekeinde neergestreken in Amsterdam voor de World Series of Darts Finals. Met zeven afgevaardigden is Nederland goed vertegenwoordigd. Michael van Gerwen is nog altijd de grote man, maar Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort genieten ook een enorme populariteit. Zij krijgen nu na ruim twee jaar in AFAS Live eindelijk ook weer de steun van het eigen publiek.

29 oktober