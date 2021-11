Jeffrey de Zwaan en Niels Zonneveld grijpen naast ticket WK-darts

Grand Slam of Darts: Wade, Cross en Clayton door naar knock-outfase

De Grand Slam of Darts is vanavond toe aan de laatste wedstrijden in de groepen A, B, C en D. Met nog één groepswedstrijd voor de boeg zijn Gerwyn Price en Ryan Joyce al verzekerd van de knock-outfase. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld komen pas dinsdagavond weer in actie voor hun laatste groepsduels.

16 november