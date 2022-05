Jelle Klaasen en Danny Jansen stranden in tweede ronde European Darts Grand Prix

‘Ambassa­deur’ Gary Anderson haalt uit naar Ahoy-win­naar Joe Cullen: ‘Hij is een valsspeler’

Gisteravond won Joe Cullen voor een uitzinnig Ahoy de zevende Premier League-avond. In een spannende finale rekende hij af met Michael van Gerwen. In de kwartfinales had de Engelsman Gary Anderson van zich af geschud in een partij die nog een staartje kreeg, toen de Schot hem na afloop betichtte van vals spel.

25 maart