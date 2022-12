Jimmy Hendriks komt vooral finishend tekort tegen Brendan Dolan op WK darts

Jimmy Hendriks is er niet in geslaagd door te stomen naar de derde ronde van het WK darts. De Nederlander verloor met 3-1 in sets van Brendan Dolan. Daardoor speelt Dolan in de derde ronde van het WK tegen de winnaar van Jonny Clayton - Danny van Trijp. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld.

Maar liefst 98 plekken staat Dolan hoger op de Order of Merit dan Hendriks. Dat verschil kwam in de wedstrijd al snel tot uiting. Hoewel ook Dolan geen geweldige partij speelde, troefde hij de Nederlander af op het gooien van de dubbels. Na twee sets, die allebei naar Dolan gingen, had Hendriks een finishpercentage van 5% (1/19).

In de derde set schroefde Hendriks dat percentage nog wel wat op en kwam hij terug tot 2-1 in sets, maar de laatste set ging dan weer overtuigend (3-0) naar Dolan. De derde partij van de avondsessie tussen Clayton en Van Trijp bepaalt wie de tegenstander wordt van Dolan in de volgende ronde.

Rugtas

,,In de eerste ronde had ik nog spanning, nu helemaal niet", zei Hendriks na afloop. ,,Maar ik raakte gewoon helemaal niks. Heel zonde. Ik heb ook amper 180 gegooid, het zat er gewoon niet in. Ik heb niet laten zien wat ik kan, want ik had deze pot makkelijk kunnen winnen.”

,,Als ik deze had gewonnen, had ik het een top-8 speler moeilijk kunnen maken, maar ik heb het twee keer niet laten zien dit WK ,dus dan mag je ook niets verwachten. Echt teleurstellend. De ervaring heeft gewonnen vandaag, denk ik. Dit gaat in mijn rugtas en als ik volgend jaar hier op dezelfde positie sta, win ik hier 3-0.”

