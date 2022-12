Josh Rock in thriller langs Nathan Aspinall, ook Dimitri Van den Bergh en Jonny Clayton naar achtste finales WK darts

WK darts | Programma derde ronde: nog vijf Nederlan­ders op jacht naar Sid Waddell Trophy

In het Alexandra Palace in Londen is vandaag een begin gemaakt met de tweede fase van het WK darts. Na de kerstbreak is het wereldkampioenschap vandaag hervat met de derde ronde. Raymond van Barneveld is vanavond de eerste die in actie komt van de vijf Nederlanders die nog in het toernooi zitten. Bekijk hier alle uitslagen, het volledige speelschema en de informatie over het prijzengeld. De finale is op 3 januari 2023.

18:19