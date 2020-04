Klopjacht op Klaasen na dubieuze dubbel in onlinetoernooi

Jelle Klaasen krijgt op internet veel kritiek. Hij zou gisteravond hebben valsgespeeld in de tweede wedstrijd van de avond. Het gaat zo: tegen Gabriel Clemens heeft de wereldkampioen van 2006 nog 70 punten over in de tweede leg. Hij gooit een enkele 10 en 20 om het met tops af te maken.



Hoewel de livestream wazig is, lijkt de pijl boven het vakje van de dubbel 20 te vallen. ‘Game in three’, zegt Klaasen, om zo de leg op te eisen. ‘The Cobra’ staat alleen in Goor, via een videoverbinding kijkt de rest van de wereld mee. Ook presentator Dan Dawson, die als scheidsrechter op afstand optreedt. Hij kan niet even bij het bord gaan kijken en volgt de spelers.