Koptelefoon kan Gerwyn Price niet redden: ‘Ik weet niet of ik hier ooit nog speel’

Met videoGerwyn Price had het er eerder dit WK al over, maar deed het nu echt: darten met een koptelefoon op. De 37-jarige Welshman kwam in zijn kwartfinale tegen Gabriel Clemens nog op voorsprong, maar verloor vervolgens drie sets op rij. Daarna kwam hij met een geluidsdichte koptelefoon het podium op in Alexandra Palace. Het kon hem niet redden, want de Duitser won met 5-1 van de nummer één van de wereld.

Price, de wereldkampioen van twee jaar geleden, kwam na drie verloren sets tot grote verbazing van iedereen in de zaal met een koptelefoon terug het podium op. Veel hielp dat niet, want het publiek begon nog harder te joelen bij zijn beurten en Clemens won weer overtuigend. Price liet zijn koptelefoon vervolgens weer achter toen hij het podium op kwam voor de zesde set. Wel droeg hij toen oordoppen, nadat hij in de vijfde set flink stond te klooien met de koptelefoon die vaak afzakte. Ook de oordoppen hielpen de voormalig rugbyer uit Cardiff niet, want Clemens won zijn vijfde set op rij en plaatste zich voor de halve finales.

Op Instagram liet Price weten niet zeker te weten of hij ooit nog op het WK zal spelen: ,,Zo frustrerend, je speelt het hele jaar om je voor te bereiden op dit toernooi. Ik was zo ontdaan, maar veel succes voor iedereen die nog in het toernooi zit. Ik weet niet zeker of hier ooit nog zal spelen”, plaatste de Welshman op Instagram.

Na de kwartfinale tussen Clemens en Price is het nu de beurt aan Michael van Gerwen, die het opneemt tegen Chris Dobey. Volg die laatste kwartfinale op het WK in ons liveblog.

Clemens bereikte als eerste Duitse darter ooit de kwartfinales van het WK. Dat deed ‘The German Giant’ door te winnen van de Schot Alan Soutar, die een ronde eerder Danny Noppert had uitgeschakeld. Clemens neemt het maandagavond in de halve finale op tegen de Engelse darter Michael Smith, die vorig jaar in de finale verloor van Peter Wright.

Price bevestigde dinsdagavond na zijn partij tegen Raymond van Barneveld dat hij had overwogen om met een koptelefoon op te gaan gooien, om zich te kunnen afsluiten van de negativiteit van het publiek richting hem. Dat is sinds een paar akkefietjes op het podium met andere spelers het geval en wordt maar niet minder. ,,Als Raymond beter in de wedstrijd had gezeten en het publiek zich meer tegen mij had gekeerd, dan had ik het waarschijnlijk nog wel gedaan. Maar nu was het niet nodig.”

Hij sloot na zijn partij tegen Van Barneveld niet uit dat hij het in het vervolg van het toernooi alsnog gaat doen. ,,En het gaat overigens niet alleen om een koptelefoon, maar ik doe dan ook oordopjes in. Ik heb het thuis in de kerst-break eerst alleen met oordopjes in geprobeerd, maar toen hoorde ik nog te veel. Met de koptelefoon erbij hoorde ik zelfs mijn kinderen niet meer; toen wist ik dat het goed zou werken, haha.”

Price baalt ervan dat hij massaal wordt uitgejouwd. ,,De mensen hebben een verkeerd beeld van mij, gebaseerd op één of twee dingetjes die een paar jaar geleden zijn gebeurd. Ik zou het fijn vinden als ik de kans krijg om te laten zien wie ik echt ben.”

