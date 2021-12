Kuivenhoven kan niet voor verrassing zorgen tegen zwak spelende James Wade

In de eerste twee sets gooiden beide darters niet meer dan 90 gemiddeld, maar was Wade een stuk scherper op de checkouts. Beide gingen met 3-1 naar de Engelsman. In de vierde set gooide de darter uit Naaldwijk opeens 100,2 gemiddeld en won hij met 3-0 in legs.

Maar de hoop op een comeback was snel weg. Kuivenhoven werd direct in de vierde set gebroken, en wist niet te profiteren van de missers van Wade, die de laatste set met een gemiddelde van slechts 78,3 naar zich toe trok. Over heel de wedstrijd gooide 'The Machine’ een vijf punten lager gemiddelde dan de Westlander (83,7 tegen 88,6).

,,Ik baal enorm", zei Kuivenhoven achteraf tegen RTL7. ,,Ik was niet ontspannen genoeg. Je wilt graag laten zien wat je kan, maar dan leg ik te veel druk op mezelf. Ik had kansen zat, en zeker tegen James Wade moet je die afmaken. Het is gewoon zuur, want er had meer ingezeten.”

De avond werd geopend met een 3-1 overwinning van Luke Woodhouse op James Wilson. Vervolgens wist Rusty-Jake Rodriguez net als zijn broer Rowdy-John de tweede ronde te bereiken. Hij was met 3-1 te sterk voor Ben Robb, de enige Nieuw-Zeelander op het WK. Het hoogtepunt van de avond was natuurlijk de rentree van Raymond van Barneveld in Alexandra Palace.

Uitslagen avondsessie

Eerste ronde (best of five sets)

• Luke Woodhouse (Eng) - James Wilson (Eng) 3-1

• Rusty-Jake Rodriguez (Oos) - Ben Robb (Nzl) 3-1

• Raymond van Barneveld (Ned) - Lourence Ilagan (Fil) 3-0

Tweede ronde (best of five sets)

• James Wade (Eng) - Maik Kuivenhoven (Ned) 3-1

Een ander Wie wordt wereldkampioen darts? Gerwyn Price (22%)

Peter Wright (11%)

Michael van Gerwen (29%)

James Wade (2%)

Dimitri van den Bergh (3%)

Gary Anderson (4%)

Raymond van Barneveld (19%)

Een ander (11%)