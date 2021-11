Lewis haalt hard uit naar volgende tegenstander van Van Gerwen: ‘Schandalig, Wright is een valsspeler’

Peter Wright heeft zich bij de Players Championship Finals niet populair gemaakt. De ex-wereldkampioen kreeg het na zijn gewonnen partij aan de stok met Adrian Lewis, die later op social media ongenadig hard uithaalde naar de Schot. Wright speelt vanmiddag in de kwartfinales tegen Michael van Gerwen.

Lewis werd gistermiddag halverwege de partij naar eigen zeggen uit zijn ritme gehaald. Zo stapte Wright in de vijfde leg bij zijn laatste pijl voor een dubbel achteruit omdat hij werd afgeleid, en nam vervolgens eerst een slok water. Lewis kreeg de indruk dat de oorzaak bij hem lag en raakte enigszins geïrriteerd. Vervolgens miste hij drie pijlen op de dubbel en daarmee een comfortabele voorsprong van 4-1. Wright benutte daarna wel zijn kans en verkleinde dus het gat naar 3-2.

,,Hij zei tegen me dat er een stuk vloer los lag", verklaarde Lewis op Twitter. ,,Mijn antwoord was dat hij me uit mijn ritme haalde. Dat deed hij bewust, het hoorde bij zijn game plan. Als nummer twee van de wereld is dit schandalig en ben je niets meer dan een valsspeler. Hij wist precies wat hij deed.”, vervolgde de wereldkampioen van 2011 en 2012.

Lewis liet het in het vervolg van de partij behoorlijk liggen en ging in de allesbeslissende leg onderuit (5-6 in legs). Hij schudde nog wel de hand van Wright, maar barstte daarna in woede uit. Een beveiliger moest tussen beide ruziënde darters komen. ,,Ik heb eerlijk gezegd niks verkeerd gedaan", aldus Lewis. ,,Ik was tijdens de partij zelfs verbijsterd over wat er aan de hand was. Na afloop wilde ik weten wat zijn probleem was.”

Wright wilde voor de camera's geen verklaring geven voor de ruzie. Hij maakte er zelfs een dolletje van door te stellen dat de woordenwisseling ging over wie dit jaar als eerste een kerstkaart zou sturen. Verder roemde hij Lewis vooral voor zijn prestaties in het verleden.

,,Hij zei in het interview aardige dingen over me, omdat hij weet dat ik niks verkeerds heb gedaan. De mensen met we ik ruzie heb, moeten zich altijd verontschuldigen omdat iedereen weet dat ik geen valsspeler ben. Dat zal ik ook nooit zijn.”

Kritiek Michael van Gerwen

Lewis richt zijn blik nu op het wereldkampioenschap, dat op woensdag 15 december in Londen begint. Wright maakt daarentegen in Minehead nog altijd kans op de eindzege. Er staat hem vanmiddag bij de laatste acht opnieuw een lastige klus te wachten.



Hij treft Van Gerwen, die gisteren achtereenvolgens Raymond van Barneveld en Gary Anderson versloeg. Overigens zorgde de 32-jarige Vlijmenaar vervolgens ook voor enige opschudding door hard uit te halen naar de organisatie.

,,De omstandigheden waarin we hier spelen zijn echt belachelijk”, foeterde Van Gerwen voor de camera's van RTL7. ,,Geen enkele topspeler haalt zijn niveau. Het is behoorlijk koud en er staat wat wind. Dat soort dingen helpen je niet. Niemand mag daar iets over zeggen, of durft er iets over te zeggen, maar ik doe het wel.”

‘Grote mond’ Peter Wright

Het belooft vanmiddag in Minehead in elk geval ook weer spektakel te worden tussen Wright en Van Gerwen. Zo stelde de excentrieke Schot eerder dit jaar bijvoorbeeld nog dat de Nederlander geen enkel toernooi in 2021 ging winnen. Van Gerwen heeft dit jaar inmiddels twee kleinere toernooien op zijn naam geschreven, maar wacht nog wel altijd op een triomf bij een majortoernooi. Van Gerwen zal maar al te graag de ‘grote mond’ van Wright, zoals hij al meerdere malen over zijn rivaal heeft aangegeven, willen snoeren.

