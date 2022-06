LIVE | Achtste finales World Cup of Darts: Noppert en Van Duijvenbode tegen Ierland

Danny Jansen had bij FC Twente kunnen spelen, maar klopt nu op de deur bij de darts-top

Hij had nu de spelbepalende middenvelder van FC Twente kunnen zijn. Als hij op z'n 9de niet zijn been had verbrijzeld. Nu klopt Danny Jansen uit Holten - met zijn karakteristieke mat in de nek - aan de deur bij de darts-top. Bij het Dutch Darts Championship in Zwolle kon de ontketende Michael Smith hem maar net stoppen.

30 mei