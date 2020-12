LIVE | Aspinall en Waites hopen tegenstander Van der Voort te worden

Geen paniek bij Van Gerwen voor start WK: ‘Ik kan toch niet altijd alles winnen?’

19 december ‘De groene sloopkogel’ richtte in 2020 veel minder schade aan bij zijn opponenten dan in voorgaande jaren. Is het gedaan met de dominantie van Michael van Gerwen? In aanloop naar zijn eerste partij vanavond op het WK denkt hij zelf van niet. ,,Maar ik ben geen robot, hè.’’