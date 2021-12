LIVE | Cross na sensationele 170-finish in thriller naar achtste finales

Dirk van Duijvenbo­de gaat voor nieuwe zegereeks op WK: ‘Het had al een maand geleden mogen beginnen’

Op het wereldkampioenschap darts van vorig jaar stond hij middenin de spotlights. Dirk van Duijvenbode (29) uit ’s-Gravenzande speelde een ijzersterk toernooi en werd uiteindelijk in de kwartfinale door Gary Anderson tot een halt geroepen. Een jaar later is Aubergenius naar eigen zeggen klaar om het kunstje van vorig jaar te herhalen. ,,Het WK had voor mij al een maand geleden mogen beginnen.”

19 december