LIVE | Cultheld Paul Lim dwingt beslissende set af

WK darts Poll | Een gokje op Van Gerwen of misschien toch een outsider?

15 december Vandaag gaat het WK darts van start in Londen, waar 96 deelnemers (onder wie elf Nederlanders) in Alexandra Palace een gooi naar de wereldtitel 2021 gaan doen. Mag één van de drie usual supects op 3 januari de Sid Waddell Trophy optillen, of komt er een verrassende wereldkampioen?