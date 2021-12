LIVE | Cultheld Paul Lim onderuit in eerste ronde, ‘Snakebite’ sluit avond af

Programma en uitslagen

Eerste ronde (best of five sets)

• Joe Murnan (Eng) - Paul Lim (Sgp) 3-2

• William Borland (Sch) - Bradley Brooks (Eng) 3-2

• Ross Smith (Eng) - Jeff Smith (Can): 2-0 (1-0 in legs)



Tweede ronde (best of five sets)

• Peter Wright (Sch) - Ryan Meikle (Eng)