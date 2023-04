LIVE darts | Kan Van Gerwen zich revancheren tegen Clayton in halve finales Premier League?

Van Gerwen zette met zijn eerste drie pijlen al direct de toon. De Brabander gooide 180 en Dobey wist direct hoe laat het was. De Engelsman werd meteen gebroken en liep achter de feiten aan. Hij had geen schijn van kans, terwijl de gemiddeldes iets in zijn voordeel spraken: 106,6 om 106,1. Alleen op de dubbels maakte Van Gerwen het verschil.



In zijn ogen was de 73-finish op de 3-1 beslissend. ,,Als je ziet dat de pijl middenin de dubbel 20 landt, dan weet je dat je goed in de wedstrijd zit", zei Van Gerwen bij Viaplay. Hij was tevreden over zijn eigen spel. ,,Het gaat erom dat je hem goed onder druk zet en dat heb ik gedaan. Met een paar goede finishes ook, dan kun je veel bereiken.”