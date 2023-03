LIVE darts | Michael van Gerwen in halve finale tegen Nathan Aspinall na winst op Gerwyn Price

Met samenvatting Michael Smith is twaalfde nummer 1 op wereldrang­lijst na zege op Michael van Gerwen

Michael Smith is dankzij zijn overwinning in de WK-finale tegen Michael van Gerwen de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij lost Gerwyn Price af, die tijdens het WK in de kwartfinales verloor van de Duitser Gabriel Clemens. Van Gerwen blijft steken op de derde plaats.