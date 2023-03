LIVE darts | Michael van Gerwen komt rampzalige start te boven en wint van Gerwyn Price

Met samenvatting Michael van Gerwen strandt in Glasgow al in eerste ronde, Michael Smith wint Premier Lea­gue-avond

Michael van Gerwen blijft na drie avonden in de Premier League nog altijd wachten op zijn eerste dagzege. Ook in Glasgow lukte het de Nederlander niet om drie wedstrijden op een rij te winnen. Al in de eerste ronde werd Van Gerwen door Nathan Aspinall met 6-5 uitgeschakeld.