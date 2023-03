LIVE darts | Michael van Gerwen opent avond in Newcastle tegen hekkensluiter Peter Wright

Premier LeagueNa zeven speelavonden heeft Michael van Gerwen de teugels stevig in handen in de Premier League Darts. Al drie keer was Mighty Mike eindwinnaar, hoe vergaat het hem vanavond? In Newcastle zal hij allereerst moeten zien af te rekenen met hekkensluiter Peter Wright. Vanaf 20.15 uur mis je hier niets van de actie!