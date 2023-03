LIVE darts | Michael van Gerwen tegen Nathan Aspinall op jacht naar finale in Exeter

Michael van Gerwen heeft de halve finale van de vijfde Premier League-avond in Exeter bereikt. Gerwyn Price werd met 6-3 verslagen. Het duel tussen Van Gerwen en Price was vorige week nog de finale in Dublin. Toen kreeg Van Gerwen zeven matchdarts tegen, maar won de Nederlander wel. En ook deze keer kwam Van Gerwen als winnaar uit de strijd, ondanks een rampzalig verlopen derde leg.

Bij een 1-1 stand miste Van Gerwen liefst tien dubbels in de derde leg. Price deed het niet veel beter met zeven gemiste dubbels, maar de Welshman gooide uiteindelijk wel dubbel twee uit. Price liep vervolgens uit naar een 3-1 voorsprong, maar daarna liet Van Gerwen wederom blijken mentaal uiterst sterk te zijn. Hij won vijf legs op rij en plaatste zich zodoende voor de halve finale in Exeter. Daarin is Nathan Aspinall de tegenstander. The Asp won met 6-3 van wereldkampioen Michael Smith.