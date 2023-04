LIVE darts | Van Gerwen wint wéér van Van den Bergh en plaatst zich voor halve finales Premier League

Met video Michael van Ger­wen-beul Peter Wright wint Nordic Darts Masters: ‘Ik heb een lastig jaar gehad’

Peter Wright heeft de Nordic Darts Masters op zijn naam geschreven. Snakebite schakelde in de kwartfinales Michael van Gerwen al uit, waarna Michael Smith in de halve finale de klos was en Gerwyn Price in de finale zeer overtuigend werd verslagen: 11-5.