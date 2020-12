LIVE | Evans heeft ritme gevonden en kan ontmoeting met Van Gerwen ruiken

Alles wat je moet weten De Grote WK-gids: prijzen­geld, topfavorie­ten en een recordaan­tal nationali­tei­ten

16 december In het Alexandra Palace in Londen begint morgen de 28ste editie van het WK darts bij de profbond PDC. Herpakt Might Mike van Gerwen zich na zijn verloren finale van vorig jaar? Welke Nederlanders doen nog meer mee? Hoeveel nationaliteiten zijn er eigenlijk op het WK? Wie won er het vaakst en wat zijn de hoogste dartsgemiddelden uit de geschiedenis? Lees het allemaal in onze grote WK-gids.