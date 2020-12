LIVE | Gurney pakt de set af van balende Van der Voort

Noppert ondanks sterke start onderuit in derde ronde tegen Chisnall

29 december Danny Noppert is er niet in geslaagd om tot de achtste finales van de WK darts door te dringen. De Fries moest zijn meerdere erkennen in de Engelsman David Chisnall (2-4), na voor voorsprong van 2-0 in sets.