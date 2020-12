LIVE | Hedman kan niet voor een stunt zorgen, Van Gerwen sluit avond af

Maik Kuivenho­ven debuteert op het WK darts: ‘Ik werk ook gewoon nog vijf dagen per week’

18:31 Maik Kuivenhoven uit Naaldwijk maakt morgenmiddag zijn debuut op het WK darts in Alexandra Palace in Londen. Al in zijn tweede seizoen bij de PDC slaagde de 32-jarige darter erin om zich voor het jaarlijkse hoogtepunt van het internationale dartsseizoen te plaatsen. Hoe schat de Westlander zijn kansen in?