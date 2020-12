LIVE | Jeffrey de Zwaan sluit Nederlandse dartsdag af tegen Searle

Kuivenho­ven beleeft pijnlijk WK-debuut met slechts één gewonnen leg

16:15 Maik Kuivenhoven is bij zijn debuut op het WK darts geen moment in de buurt geweest van een plaats in de tweede ronde. De 32-jarige Naaldwijker pakte in een leeg Alexandra Palace maar één leg tegen de eveneens ongeplaatste Matthew Edgar.