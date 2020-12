LIVE | Lisa Ashton deelt eerste tik uit via ‘bullseye’

Interview De knop ging om bij Van Duijvenbo­de: ‘Ik heb aan iedereen laten zien dat ik het kan’

17 oktober De knop moest om. Hij had zichzelf een jaar geleden tot zijn dertigste gegeven om te laten zien dat hij het in zich had om het te maken in de professionele dartwereld. Na het behalen van de finale in de World Grand Prix afgelopen week heeft Dirk van Duijvenbode (28) zijn doelen al behaald. ,,Nu door naar de top.”